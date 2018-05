Cecilia Bolocco cobraría $30 millones para hablar sobre su pelea con Menem

Cecilia Bolocco cobraría $30 millones para hablar sobre su pelea con su ex, Carlos Menem.

Esto, luego que el ex Presidente argentino la responsabilizara de su distanciamiento con Máximo, el hijo de ambos.

La animadora habría pedido esa suma para participar en el programa "Almorzando con Mirtha Legrand", ya que busca un lugar "donde no se le critique".

La ex Miss Universo no ha hablado de la polémica con la familia Menem, pero sí su hermana Diana, quien enfatizó que su sobrino "no tiene papá".

"Máximo no recibe ningún tipo de ayuda por parte de su papá. No recibe un llamado siquiera para el cumpleaños ni para la Navidad. Lo único que han hecho con Máximo es hacerle daño (...) La Cecilia lo acompañó y ha recibido humillaciones gigantescas como dejarlo en la calle. Y van los custodias a buscarlos. Ni siquiera puede acercarse a la casa donde vive Carlos. Las puertas de su casa no están abiertas para Máximo", dijo la animadora de "Vértigo".