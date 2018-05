Las duras críticas de los panelistas de Mucho Gusto al manoseo que sufrió Karol Lucero

El panelista de Mega, Karol Lucero, compartió en redes sociales un video donde fue manoseado por mujeres en un evento discotequero en Santiago.

Aunque el animador reconoció que eso le ha pasado más de una vez y nunca le ha dado mayor importancia, debido al contexto nacional se puso a reflexionar.

El corto abrió la discusión en Mucho Gusto sobre el acoso que también sufren los hombres. "Debo ser súper honesto, porque esto no me molestó, ni me sentí vulnerado. Pero cuando lo conversé con amigos, con las chicas ayer, en realidad ¿si fuese la misma situación, pero solamente cambia el sujeto, el público masculino y la que tiran femenino?”, dijo Lucero.

Begoña Basauri fue una de las que opinó al respecto. "Está súper bien que zanjemos esto, porque si hubiera sido al revés, de verdad que hoy día estaríamos con la ministra, probablemente, y entendiendo que no se pueden pasar los límites. ¿Pero por qué los hombres están obligados a tener más tolerancia con eso?”, sostuvo la actriz.

Karol bromeó en el matinal y dijo que las mujeres del público le habían hecho un examen a la próstata, "me toquetearon por todas partes, pero yo me reía", detalló.

"La reacción de Karol también está aprendida y está sociabilizada. Porque yo, como mujer, me pasa eso, me arrastra el público y me toquetean entera, yo no podría haber seguido animando. Me voy llorando al camarín. Si Karol hace eso, ‘ah, se da color’, ‘¿qué te importa que te manoseen un poco?’", agregó Basauri.

Patricia Maldonado aconsejó a Karol, quien preguntó qué puede hacer para un próximo evento si le pasa lo mismo.





"¿Sabes lo que yo haría? ‘Yo soy animador, las quiero mucho, las adoro, las idolatro, pero yo me subo al escenario y no me vuelvan a tirar’”, dijo Maldonado.