Robbie Williams regresa a Chile en noviembre

El cantante Robbie Williams regresa a Chile después de 12 años.

El británico se presentará el 5 de noviembre en el Movistar Arena, en el marco de su gira mundial para promocionar su disco "The Heavy Entertainment Show".

El artista también mostrará sus clásicos como "Angels", "Feel", "Rock DJ", "Supreme", "Let Me Entertain You" y las más recientes "Tripping", "Bodies" y "Candy".

Habrá una preventa para clientes del Banco Chile este 28 y 29 de mayo, mientras que la venta general se iniciará el 30 de mayo a través de Puntoticket. Los valores irán desde los $28.000 a los $147.900 (sin cargos ni descuentos aplicados).