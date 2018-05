Nelson Mauri: “Pablo Vargas aún no supera Rojo”

10:20 El ex integrante del espacio respondió por las críticas de su ex compañero al nuevo ciclo del programa.

Luego de que el ex integrante de Rojo, Pablo Vargas, criticó al nuevo ciclo del espacio y lo calificó como “nepotismo artístico”, tras no ser considerado, el bailarín recibió respuesta de uno de sus ex compañeros: Nelson Mauricio Pacheco.

“Nelson Mauri”, según consigna LUN, dijo que “Pablito está picado. Yo superé mi etapa de Rojo hace rato, pero cuando uno se queda pegado se llena de mala onda y el aún no supera Rojo”.

El también ex integrante de Rojo añadió que “el otro día lo escuché decir que la final que Rodrigo Díaz le ganó estuvo arreglada, pero eso fue ¡el 2002!. Supéralo”.