Acusaron a Morgan Freeman de acoso sexual

Ocho mujeres acusaron al actor Morgan Freeman de acoso sexual y comportamiento inadecuado.

Un reportaje de CNN entrevistó a 16 personas, quienes describieron un patrón de conductas cuestionables en el set.

Una joven asistente de producción dijo que en 2015 el intérprete la sometió a contactos no deseados y comentarios sobre su figura y vestimenta casi a diario durante el rodaje de la película "Un golpe con estilo".

En un incidente, Freeman "siguió tratando de levantar mi falda y preguntándome si llevaba ropa interior". Después lo intentó de nuevo, hasta que Alan Arkin "hizo un comentario diciéndole que se detuviera. Morgan se asustó y no supo qué decir", consignó CNN

Otra mujer, parte del equipo de producción de la película "Now You See Me" en 2012, afirmó que Freeman la acosaba sexualmente a ella y a su asistente al hacer comentarios sobre sus cuerpos.

"Comentó sobre nuestros cuerpos ... Sabíamos que si él venía ... no debíamos usar ninguna blusa que mostrara nuestros pechos, no usar pantalones ajustados, es decir, no usar ropa que (estuviera) ajustada", dijo.