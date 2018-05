Karol Lucero realizó sorprendente confesión sobre su amistad con Cata Vallejos

15:45 El animador relató en el matinal de Mega que en cierta oportunidad, al tiempo que la relación entre ambos había finalizado, debió dormir con su ex pareja. "No paso nada" se apresuró a aclarar.

En el matinal de Mega y mientras los panelistas analizaban las relaciones con las ex parejas, a Karol Lucero le preguntaron si podría dormir con alguna de sus ex y, el animador radial dijo que ya había sucedido.

“No paso nada” aclaró Lucero, según consignó Glamorama, cuya respuesta fue “fue en el verano pasado. Fuimos a carretear con mi ex, Catalina Vallejos”.

“Se hizo muy tarde carreteando y la fui a dejar al departamento donde ella se estaba quedando con sus amigas. Se hizo tarde. Después nos quedamos ahí. Hicimos unos juegos de after. Estábamos jugando a la jenga” dijo el animador.

Lucero continuó relatando que “eran las 8:45. Me dice ‘Karol, te puedes quedar dormido, mejor quédate a dormir acá’. Y vemos que están todas las piezas ocupadas, y a mí me carga dormir en sofá, y le dije ‘yo no voy a dormir en el sillón’. Me vestí. ‘Qué lata, prefiero irme’. Y me dice ‘pero no, duerme conmigo’”

“En ese momento igual me puse como nervioso, pero ridículamente, porque no debería ponerme nervioso. Somos amigos. Como que tragué y dije ‘bueno, durmamos’. Y pasamos a su habitación. Había dos camas. La cama de ella y de unas de las amigas. Estaban durmiendo dos amigas y ella sola” relató el panelista de Mucho Gusto.

Lucero además confidenció que si bien se acostó con jeans, durmió con boxer y polera y planteó que “ella durmió como abrazándome atrás” al tiempo que aclaró que entre ambos “no paso nada”.