Pablo Vargas respondió a Nelson Mauri: "No soy el polémico que sale hablando mal de otras personas"

16:29 El bailarín salió al paso de los dichos de su ex compañero, quien afirmó que "aún no supera" el programa "Rojo" tras criticarlo por su regreso.

El bailarín Pablo Vargas salió a responder a los dichos de Nelson Mauricio Pacheco, quien afirmó que el "aún no supera" el programa "Rojo" de TVN.

Pacheco había replicado a unos dichos anteriores de su ex compañero, quien cuestionó el regreso del espacio de talentos, calificándolo como “nepotismo artístico” tras no ser considerado.

Ante esto, Vargas afirmó a Intrusos que "la diferencia que tengo con la opinión de Nelson es que yo no encuentro que sea un programa juvenil, es un programa familiar, y yo creo que a ese es el público al que se tiene que enfocar".

Por las palabras de Nelson Mauri, el bailarín expresó que "no es por hablar mal, pero es cosa que ustedes recuerden quien era el polémico del programa Rojo, yo no (lo era). Yo no soy el polémico que sale hablando mal de otras personas".

"Y hay que ver de quien viene, a él le gusta hacer esto. Le gusta mandar mensajes por cámara, yo cuando tengo que decirle algo a algún compañero lo voy a llamar", expresó.

Vargas aseguró que la cercanía que logró el primer ciclo del espacio de talento era que "no había cahuín" y que "solo eran historias de vida de bailarines y cantantes que buscaban una oportunidad".