Familia de Sarita Vásquez destinará indemnización por rutina de Yerko Puchento a obras de beneficencia

La familia de la fallecida estilista Sarita Vásquez informó el destino que tendrá la indeminzación de $9 millones que le pagará Canal 13 por una rutina del personaje de Yerko Puchento en "Vértigo".

Pancho Moreno, amigo de la ex esposa de Gonzalo Cáceres, contó que con el dinero recibido se continuará con su legado solidario, el que constantemente había demostrado en vida.

"Una parte del dinero irá destinada a los Bomberos de Linares; otra parte va a ir a una ONG que confecciona prótesis, especialmente para las manos; y un par de organizaciones más que ya la estamos viendo", expresó.

Moreno afirmó que la demanda contra la estación buscaba que el comediante "no se siguiera riendo de una persona fallecida, que no tenía cómo defenderse y que más encima lo que estaba diciendo no era verdad".

En octubre de 2017 la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que obligaba a la estación a pagar $10 millones por concepto de daño moral a una hermana y dos sobrinas de Sarita. Meses después el monto fue rebajado.

La rutina de Yerko Puchento en donde mencionó a Vásquez -que murió en 2011- salió al aire en octubre de 2013.