Gwyneth Paltrow recordó cómo Brad Pitt la defendió de Harvey Weinstein

La actriz contó que su ex pareja amenazó al productor luego que intentara abusar de ella en el inicio de su carrera.

La actriz Gwyneth Paltrow recordó cómo su ex pareja, el también Brad Pitt, la defendió luego que el productor Harvey Weinstein intentara abusar de ella en 1995.

Hace algún tiempo la ganadora del Oscar contó a The New York Times que Weinstein la acosó en su hotel de Beverly Hills cuando apenas tenía 22 años, logrando zafar por muy poco de un ataque mayor.

Ahora, y en una entrevista al programa de radio de Howard Stern , Paltrow habló de la reacción que tuvo su entonces novio, quien indignado ante el hecho amenazó al productor.

"Si alguna vez la vuelves a hacer sentir incómoda, te mataré", fue lo que le dijo Pitt a Weinstein cuando lo encontró en la premiere de "Hamlet" en Broadway.

La actriz afirmó que su ex fue "el mejor" por hacer eso cuando ella aún no tenía fama ni poder y había sido presionada por su acosador a no denunciar.