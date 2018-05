Julia Fernandes se indignó con quienes la llaman "anoréxica"

22:05 La modelo brasileña respondió a quienes la critican por la delgadez que muestra en las redes sociales. "Es una enfermedad, uno no la elige", puntualizó.

La modelo brasileña Julia Fernandes expresó toda su indignación contra los usuarios de las redes sociales que la llaman "anoréxica" por la delgadez que muestra en las redes sociales.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la integrante de "Doble Tentación" salió al paso de los críticos y afirmó que estaba "chata" con quienes la trataron así.

"Hoy que estoy feliz con mi cuerpo, que aprendí a aceptar mi cuadril tamaño 94, que me doy el gusto de comer... las personas siguen criticando absurdamente mi cuerpo", expresó.

Fernandes también puntializó que "ustedes no tienen idea qué es no conseguir comer. Cuando llaman a una persona anoréxica es por una enfermedad, uno no elige ser anoréxica. De la misma manera que la obesidad es una enfermedad".

"De ninguna manera quiero que las niñas pasen por lo que viví... pero existen niñas que son flacas porque su físico es así", agregó.

Al final de su texto la modelo llamó a terminar con los cuestionamientos a los cuerpos y a que cada persona ame lo que es y lo que tiene.