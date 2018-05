Pamela Díaz: “Carolina de Moras es la copia mala de Tonka Tomicic”

La animadora de “La noche es nuestra” de Chilevisión, Pamela Díaz, se refirió a su actual etapa profesional en entrevista con La Cuarta, la que se ha visto impulsada por el éxito del espacio nocturno.

Díaz en la conversación, además, disparó contra la animadora del matinal de Chilevisión, Carolina de Moras. “Es la copia mala de Tonka Tomicic” dijo.

De la conductora del matinal del 13, Díaz también expresó su opinión e indicó que “es una galla digna de admirar, en muchas cosas es seca. Hace un rol, aunque no la encuentro para nada transparente, pero la gente le cree”.

La conductora sostuvo que admira a la periodista y animadora Karen Doggenweiller y, que no le gustaría tener un late como Katherine Salosny o Diana Bolocco “si le va a ir como les fue a ellas no. ¿Para qué?”.

Respecto de su carrera y su actual momento, la animadora de “La noche es nuestra dijo” que “hice lo que me dieron la oportunidad de hacer. Tomé la mayoría de las cosas que me ofrecieron. Gracias a Dios me pagaron muy bien, asi es que no fue una cosa que te puedes quejar ni nada”.

“No tengo ningún drama en ser panelista, ni tampoco tengo el ego de que, ahora que animo, vaya a retroceder y ser panelista. Probablemente termine de panelista después” añadió.