Scarleth Cárdenas reveló episodio de acoso del que fue víctima en su juventud

En el matinal de Chilevisión, Scarleth Cárdenas recordó un episodio de acoso del que fue víctima durante su juventud.

La periodista dijo que esa época viajaba constantemente en bus entre Coquimbo y Santiago y que preferentemente se trasladaba de noche, lo que le provocaba temor.

“Una vez me quedé dormida hacia el lado de la ventana y, cuando desperté me di cuenta de que el hombre que estana sentado al lado me estaba haciendo tocaciones”.

Cárdenas narró que entonces decidió pedirle ayuda al auxiliar del bus y que ninguno de los pasajeros del vehículo intervino.

La periodista además dijo que el episodio la afecta hasta hoy y reveló la respuesta que le dio el auxiliar al que le pidió ayuda: “otra más que se queja por este tema”.