Ex polola de Ignacio Lastra por la entrevista en "Vértigo": "Me alegro que tenga una actitud positiva"

Silvina Varas se refirió a la primera aparición televisiva del ex chico reality tras el grave accidente de tránsito que protagonizó hace ocho meses, y que lo dejó con gran parte de su cuerpo quemado.

En declaraciones a Mega.cl, la joven que ingresó como pareja del ex chico reality a "Doble Tentación" afirmó que no quiere hablar mayormente del tema, pero señaló que está contenta con la evolución que ha mostrado el modelo.

"Estoy contenta que haya aparecido con buena actitud y con ganas de superarse, pero no me interesa ni tengo intenciones de hablar de él", señaló Varas, agregando que "me alegro que esté mejor y que tenga una actitud positiva con él. Deseo que se mantenga así, además de éxito en sus proyectos. Espero que cada día esté mejor".

Otros ex compañeros de reality como Oriana Marzoli, Pascual Fernández, Alex Consejo y Abraham García usaron sus redes sociales para respaldarlo por su reaparición pública.

Julia Fernandes, la otra protagonista del fuerte choque ocurrido en agosto del año pasado, aún no se ha referido a la entrevista emitida anoche en el estelar de Canal 13.