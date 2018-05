Ex polola de Ignacio Lastra por reaparición: “No me interesa ni tengo intenciones de hablar de él”

Ignacio Lastra, volvió a las pantallas luego de su accidente, participando en el panel del programa “Vértigo” de Canal 13. En medio de los comentarios de felicitaciones y apoyo a través de las redes sociales, también surgió la duda sobre la opinión de las personas que han seguido su recuperación.

Entre ellas, se encontraba Silvina Varas, una de las ex pololas de Lastra, antes de Julia Fernandes, quien durante los últimos meses mostró su preocupación. Sin embargo, en declaraciones a Mega, esta vez se mostró reacia a conversar sobre su ex pareja.

“Estoy contenta que haya aparecido con buena actitud y con ganas de superarse, pero no me interesa ni tengo intenciones de hablar de él”, dijo la ex chica reality y estudiante de Nutrición.

Aunque, de todos modos, le deseó suerte en su futuro. “Me alegro que esté mejor y que tenga una actitud positiva con él. Deseo que se mantenga así, además de éxito en sus proyectos. Espero que cada día esté mejor”, remató.