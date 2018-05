Ángel Parra por Álvaro Henríquez: “Yo paré hace seis años de tomar y de drogarme”

10:29 El ex integrante del grupo Los Tres se refirió a la crisis de salud que vive el cantante chileno.

A semanas de que Álvaro Henríquez fuera dado de alta tras el trasplante hepático al que se sometió, uno de sus ex compañeros de “Los Tres”, Ángel Parra, comentó la relación que mantienen actualmente.

"Está todo bastante dicho, pero el momento que está viviendo sólo amerita, de todo el pueblo de Chile, de todos nosotros, el cariño y el respeto que está recibiendo. Es lo que se merece, seguir muchos años más adelante, porque él ha dado mucho también a la patria.

Quizás la energía del público le ha permitido seguir adelante y ojalá recuperarse, es lo que todos queremos. Ese siento que es el momento del Álvaro ahora", dijo a La Tercera.

Consultado sobre si la enfermedad del vocalista se debió a su consumo de alcohol, Parra reconoció que está fuera de cualquier tipo de consumo de estupefacientes.

"yo paré hace seis años de tomar y de drogarme, absolutamente, hoy ni siquiera marihuana, nada. Así que no tengo ninguna (adicción)", comentó.

Y aunque aseguró que no son cercanos, aseguró que la noticia le trajo muchos recuerdos.

“No estoy cerca de ellos tampoco, no tengo una cercanía diaria, pero sí me preocupé de comunicarme con su hermano, de saber si estaba bien. Después por la prensa me enteré que estaba con los mejores doctores, entonces todos estamos con la esperanza de que todo va a salir muy bien, y se lo merece", concluyó.