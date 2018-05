Lucho Jara quiere ir por el 'Round 2' ante Robbie William

18:48 El astro inglés, ex Take That y de extensa carrera solista, vuelve con su espectáculo a Chile en noviembre, pero por ahora los ojos están en otro músico, uno nacional.

Robbie William vuelve a Chile con un concierto agendado para este 5 de noviembre en el Movistar Arena y hay algo que nadie puede evitar pensar: ¿se irá a juntar de nuevo con Lucho Jara?

13 años atrás se produjo uno de los momentos más folkloricos y recordados de la televisión nacional cuando el actual animador de "Mucho Gusto" entrevistó, bueno, intentó entrevistar al astro de la música usando para ello un inglés un tanto deficiente, el que finalmente provocó el enojo del cantante y su consecuente retiro del set dónde se desarrollaba la entrevista.

Tras el vergonzoso episodio Lucho Jara capitalizó su 'impasse' convirtiendose en rostro de cursos de inglés, y con los años empezó a demostrar sus avances en esta línea. Ahora es evidente que muchos y muchas estarán esperando el round 2 entre los musicos.

Y en esa línea el mismo Lucho Jara salió al paso diciendo sobre Robbie William que "Me gustaría entrevistarlo... Preguntarle qué recuerda de Chile, si se acuerda de mí (risas)... No, no, no, hablar de su carrera, de lo que ha sido de él, con su música".

E incluso le hizo una invitación: "Robbie quiero invitarte para tener una conversación, porque te he estado esperando por mucho tiempo, desde hace 13 años. ¡Bienvenido a Chile!", lanzó el rostro nacional.