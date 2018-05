"Pollo" Fuentes contó el episodio donde un sacerdote intentó abusar de él: "Me agarró a mi, el más calladito"

El animador Alfredo "Pollo" Fuentes, detalló el episodio que en 2015 reveló sin ahondar mayormente. En su paso por el programa Mentiras Verdaderas, el exconductor de "Venga Conmigo" dijo que un sacerdote del establecimiento Hermanos Maristas había intentado abusar de él cuando tenía 11 años.

Ahora en el espacio "Sigamos de Largo" de Canal 13, relató cómo había sido el hecho que lo marcó para siempre. Todo ocurrió después de una clase de gimnasia cuando el cura le pidió que fuera a dejar los materiales junto a un compañero, Raúl Cardemil, a una sala de trabajos manuales.

"Llegamos a la sala y me agarró inmediatamente a mí, que era el más calladito, el más débil probablemente. Ya me tenía visto ahí. Me agarra muy fuerte y me quería besar el tipo. Me mordió, me apretaba muy fuerte, yo le pedía que me soltara", contó.

El animador dijo que fue su compañero de curso quien lo pudo socorrer. "Mi amigo, que era más vivaracho que yo, se subió por un estante y había una escalera de tijera. Agarró la escalera y se la empujó y le pegó acá (nuca). Me suelta y arrancamos los dos. Yo me fui hasta mi casa con equipo de gimnasia, llorando, corriendo unas veinte o veintitantas cuadras".

El "Pollo" Fuentes que ahora tiene 70 años, comentó que en ese entonces contó en su casa lo que había sucedido y que incluso su mamá y hermano mayor fueron a reclamar.

"Los directores lo negaron. 'Está equivocado Fuentes. No es lo que quiso hacer’. Ya venía este silencio de mierda… perdón, eso de ocultar y ocultar. Mira a lo que hemos llegado”.

El exconductor agregó que pese a lo sucedido, tiene una buena opinión del colegio por lo que aprendió académica y humanamente. "Hubo tres o cuatro pelotas degenerados que echaron a perder esto, y con el tiempo han seguido (..) hoy debe ser una cosa drástica con toda la gente que está en este mar sucio".