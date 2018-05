Marlen Olivari: “Nunca he dejado de ser reina de Chile"

Marlen Olivari en conversación con La Cuarta, dijo que se encuentra en el proceso de elaboración de un segundo tema, el que se llamará “Me importa un carajo”, luego de que debutó musicalmente con “Yo decido”.

“Estoy trabajando con todo mi equipo de la productora en mi nueva canción. Ya hicimos el llamado de casting y estamos buscando locación, vestuario, hacer el storyboard y estaríamos listos para grabar” dijo.

La modelo además contó que la música tiene un espacio importante en su agenda y que, en algunas presentaciones, canta algunos de sus temas. Olivari también dijo que tiene lista una tercera canción.

Además de su incipiente carrera musical, Olivari se refirió a las críticas y a los comentarios que recibe en redes sociales. “Soy como un caballo de carrera, no me detengo a escuchar, no tengo tiempo para detenerme en pequeñeces”, indicó.

“Disfruto lo que hago y entiendo que exista la crítica, pero a esta altura de la vida acepto también que haya gente que critique y que celebre mis iniciativas” dijo la modelo.

La modelo también se refirió al sitial que, a su juicio, ocupa en el espectáculo chileno y consiltada si siente que volverá a ser la reina de él, planteó que “Nunca he dejado de ser reina de Chile, por eso no me hace sentido eso de ‘volver a ser’, sería como dar por hecho que dejé mi sitial”.