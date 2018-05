Captaron brutal golpiza contra Edmundo Varas a la salida de un local en Las Condes

16:48 El ex chico reality afirmó que los guardias de la Sala Gente lo discriminaron y agredieron luego de ser acusado de robar celulares.

El ex chico reality Edmundo Varas fue brutalmente golpeado la madrugada del viernes pasado por guardias del centro de eventos Sala Gente, ubicado en la comuna de Las Condes.

Según las imágenes captadas en el estacionamiento del local, y que fueron publicadas por el programa "Intrusos" de La Red, al menos cuatro individuos abordaron al ex "Amor Ciego" y lo agredieron fuertemente.

Varas fue acusado de supuestamente robar celulares en el recinto, algo que el aludido negó rotundamente, asegurando que fue discriminado por el personal de seguridad.

"Ahí vino esta persona y me agarró. Y entonces comenzó un discusión fuerte (…) el tema es que yo no hice nada y los guardias se fueron todos en contra mí", señaló el ex futbolista al programa farandulero.

En Twitter, el otrora pretendiente de Carolina Bastidas afirmó que "podria haber muerto por la golpiza de la discrimiminacion y el clasismo", pidiendo a las autoridades que tomen cartas en el asunto.