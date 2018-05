Jocelyn Medina por los piropos: "Es un cumplido que hace sentir bien a la otra persona"

En medio del debate por las medidas que han tomado algunos municipios contra el acoso callejero, la modelo Jocelyn Medina entregó una polémica visión donde salió en defensa de los piropos.

En su cuenta de Instagram, la ex chica "Yingo" expresó que "están permitidos todos los piropos, jamás denunciaré a nadie por acoso, simplemente los comentarios desubicados serán eliminados y bloqueados", pidiendo además que "vuelvan los piropos".

La publicación de Medina generó diversas reacciones, ya que algunos la apoyaron u compartieron su postura, mientras que otros la acusaron de "machismo" y calificaron al piropo como un gesto de acoso.

En conversación con LUN , la ex figura televisiva reflexionó sobre el tema y afirmó que "para mí el piropo es un cumplido que hace sentir bien a la otra persona, palabras lindas que te sacan una sonrisa, que son bonitos de escuchar. A mí me gustan. Ahora, si te dicen una palabra grosera que te hace sentir incómoda, eso no es piropo, eso es simplemente una falta de respeto".

"Siento en el aire queda la idea de que piropo y acoso son sinónimos y no es así. Yo he tenido hartas experiencias de acoso, cosas fuertes, pero uno tiene que hacer diferencias. Que te digan algo sin mala intención en la calle, en buena onda, no me parece acoso para nada. Creo que no se pueden meter a todos en el mismo saco por culpa de algunos enfermos en la calle, en el trabajo o en las redes sociales", agregó.

La ex participante del programa juvenil afirmó que respeta a la gente que se siente incómoda con este tipo de acciones, pero afirmó que "cualquier persona con dos dedos de frente puede discriminar un piropo de una grosería usando su sentido común y criterio".