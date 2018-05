Nacho Pop defendió su pollo arvejado y justificó a Savka Pollak: "No creo que lo haya hecho con mala intención"

En declaraciones a LUN, el notero de Bienvenidos, Álvaro Reyes, "Nacho Pop" defendió el plato de pollo arvejado que presentó en el programa "La Divina Comida".

Ello, luego de que el resto de los comensales: Pascual Fernández, Ximena Rivas y Savka Pollak, fueron especialmente críticos con su preparación.

En efecto, Pollak sentenció que "a mí me hizo un tofu (es vegetariana) y eso me produce tanta ternura que me dan ganas de decir que está todo perfecto, pero en sí mismo, es un plato ordinario".

"Nacho Pop" dijo a LUN que "responde a lo que comemos y disfrutamos los chilenos. Todos quedan felices y llenitos. Que Savka haya dicho que el menú es ordinario es parte del sentido del humor que nos tenemos entre los dos, no creo que lo haya hecho con mala intención".

En dichos a La Cuarta, el notero del 13 además celebró que "a través de las redes sociales la gente aplaudió mucho mi menú. Eso me gustó".