Denise Rosenthal fue halagada por sus seguidores con su look a lo Janis Joplin

10:30 La cantante siempre ha sorprendido por atreverse a jugar con su imagen y diferentes estilos. Esta vez no fue la excepción.

La cantante Denise Rosenthal sorprendió en redes sociales con un audaz cambio de look, el que fue aplaudido por sus fanáticos. La joven de 28 años que se encuentra promocionando su nuevo disco, "Cambio de piel", por todo el país, decidió lucirse a lo Janis Joplin en su red social.

Aunque no hablamos de un cambio de look radical, la artista siempre ha demostrado que le gusta jugar con su imagen y no teme cambiar su estilo.

En su última imagen compartida en Instagram, se puede apreciar su largo pelo suelto: "Se me soltaron las trenzas”, escribió junto a la publicación donde demostró su nuevo look.













Entre algunos de los comentarios que recibió, muchos recordaron a la fallecida cantante estadounidense de rock and roll y blues: “Janis, ¿eres tú?”, “Pero si no es Janis Joplin”.