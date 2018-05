Ex pareja de Lucas Bolvarán lo denunció ante Fiscalía por violencia en el embarazo

Camila, una joven de 18 años, acusó por violencia intrafamiliar al actor Lucas Bolvarán, conocido por su rol de "Félix Herrera" en la serie "Los 80" de Canal 13.

Luego de dar a conocer la denuncia a través de las redes sociales, la mujer entregó mayores detalles del caso, asegurando que el también ex participante de programa "Bailando" la agredió al no aceptar su embarazo de mellizos.

Según su relato, el que fue revelado por "Intrusos" de La Red, la joven comenzó a salir con Bolvarán en 2016. "Nunca noté ningún tipo de agresión de él, siempre fue todo sano, mi familia lo quería mucho, siempre fue bien respetuoso, nunca me levantó la mano", señaló.

Pero las cosas habrían cambiado luego de enterarse de que su polola estaba esperando a sus hijos. "Se puso más violento, agresivo. Desde que supo que quedé embarazada se desligó totalmente de mí, no me llamó más. Yo tenía que estar pendiente de él, cateteándolo de que cuándo vas a venir a verme", agregó.

La denunciante afirmó que Bolvarán no quería asumir su paternidad, ya que estaba por entrar a la universidad.

"Le mostré el test me dijo 'Cami aborta, somos muy chicos', y es verdad pero yo tomé la decisión de afrontar esta situación y seguir. Me la voy a jugar por mis hijos", continuó.

Desde ahí habrían comenzado las agresiones físicas. "El me obligó a bañarme, me quitó la ropa. Cuando estábamos en mi casa, cuando estaba pasando por una etapa depresiva. Me decía que yo le contara mis cosas y yo le dije 'no Lucas, no te voy a contar nada'. Se cansó de insistir y me pegó un combo en la guata y me dijo 'pucha Cami perdona'", expresó.

Los antecedentes del caso, según lo informado por el espacio "Intrusos" de La Red, están en la Fiscalía Metropolitana Sur desde el 29 de enero. Se inició una investigación y la denunciante se encuentra con medidas de protección por parte de Carabineros. Bolvarán aún no habría sido notificado del proceso en su contra.