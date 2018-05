Lucas Bolvarán por las denuncias de su ex pareja: "Nunca he tenido una conducta violenta con ella"

El actor Lucas Bolvarán respondió a la denuncia entregada este fin de semana por su ex pareja, quien aseguró que sufrió diversos maltratos físicos mientras ella estaba embarazada de los mellizos de ambos.

En un comunicado, el ex protagonista infantil de la serie "Los 80" reconoció que la joven que lo acusa "efectivamente fue mi pareja hasta hace cuatro meses atrás y quedó embarazada durante nuestra relación. Aunque ya no estamos juntos, mi intención siempre ha sido hacerme cargo y asumir mi responsabilidad como padre".

"Lamentablemente como muchas parejas, tuvimos un final inesperado para ambos pero jamás llegaron a incluir ningún tipo de agresión física. La presión y angustia de ver una relación quebrada hizo que ella se sintiera desesperada, terminando con una constancia de su parte en Carabineros y una posterior orden de alejamiento", agregó.

Bolvarán afirmó que ha intentado acercarse a ella para mejorar la relación, pero que la familia de ella ha negado cualquier aproximación.

"Quiero dejar claro que nunca he tenido una conducta violenta con ella, ni psicológica, física ni sexualmente. Desmiento totalmente sus lamentables palabras y dado la gravedad de los hechos que se me imputan se hace necesario que las niegue de inmediato. No existe ninguna constatación de lesiones reales y el mayor perjudicado con todo esto he sido yo y mi familia", añadió.

El actor afirmó que "será la justicia quién determine quién dice la verdad, porque estoy tranquilo de mis actos y mis actitudes con ella. Tengo claro que he cometido errores como cualquier persona, pero nadie podrá pasar a llevar mis derechos y responsabilidades como padre".

El caso es investigado por la Fiscalía Metropolitana Sur, mientras la medidas de protección hacia la denunciante permanecen vigentes.