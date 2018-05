Ex integrante de "Masterchef" denunció a acosador que le envía videos sexuales

La estudiante de periodismo Josefa Barraza, conocida por haber participado del programa de talento culinario "Masterchef" de Canal 13, denunció a un usuario de las redes sociales que la acusa desde hace más de un año.

La joven publicó en su cuenta de Instagram un pantallazo de un individuo, quien aparece masturbándose en un video. Al compartir el pantallazo censurado del material explícito, recibió un mensaje ofensivo del mismo sujeto.

"Esta persona me manda videos masturbándose desde el año pasado. He bloqueado la cuenta pero desde otras cuentas, con nombre similar, también me manda el mismo tipo de contenido", señaló Barraza a El Desconcierto

La estudiante agregó que "da un asco ver videos de gente masturbándose sin que tú quieras verlos. Me sentí súper vulnerada, me sentí pasada a llevar. ¿Por qué tengo que ver cosas que no quiero ver? Menos cosas tan íntimas. Más encima enviaba videos con sonido, asqueroso total".

"Nadie merece un trato así. Me cansé que esta persona, esta cuenta, me mande este tipo de videos. Voy a hacer todo lo posible para saber quién es y reciba un castigo porque es un acosador. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias", afirmó.