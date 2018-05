Edmundo Varas: "No sé cuáles eran los límites de los cobardes que me golpearon, me pudieron matar"

El exchico reality Edmundo Varas nuevamente se defendió de los dichos que lo culpan a él de iniciar una pelea en Sala Gente, donde terminó brutalmente golpeado por un grupo de hombres.

Lee también: Captaron brutal golpiza contra Edmundo Varas a la salida de un local en Las Condes

"Yo conozco mis límites, pero no sé cuáles eran los límites de esos cobardes que me golpearon, me pudieron matar, estaba amarrado por no se cuantos tipos, veo el video y supe defenderme, pero ese no es el único registro, porque no muestran lo que pasó adentro", precisó.

En entrevista con La Cuarta , el ganador de Amor Ciego, reafirma que fue discriminado: "Me da tristeza, tengo pena por la sociedad en que nos estamos convirtiendo. Tenemos muchos prejuicios y clasismos".

Fue una de las cajeras de la discoteque santiaguina donde ocurrió el hecho el viernes pasado, quien aseguró a "Intrusos" de La Red que Varas provocó la pelea.

Sin embargo el exchico reality lo niega. "Los guardias fueron cobardes, la cajera sale hablando pelotudeces, me gustaría que ella diera la cara, así como mandó el video a Intrusos (...) hay una mujer que festina con el video, que miente porque dice que yo me robé un celular, algo que nunca hice. Adentro me agredieron como cobardes y sin motivo alguno. Existió alevosía, yo solo me defendí".

Varas comentó que si tuviera la oportunidad de irse de Chile lo haría de inmediato, porque "la cobardía de esos tipos está amparada por la sociedad que está errada". Lo mismo dice pasará con la denuncia que Carabineros tomó ese día, "va a quedar en nada, porque así es la justicia de este país".

Finalmente, insiste en querer volver a la televisión. No para ganar dinero ni alcanzar la fama según él, sino para "empoderarse y representar a miles de personas".