Robbie Williams ayudó en una propuesta de matrimonio

El cantante británico Robbie Williams ayudó a una fan holandesa a convencer a su pareja de que le pidiera matrimonio, según informó el periódico "Daily Mail".

La mujer de 38 años escribió en las redes sociales a su ídolo explicándole que su pareja, el padre de sus hijos, aún no le había pedido matrimonio. Entonces, la estrella del pop, de 44 años, no se hizo de rogar y contactó con la mujer a través de una videollamada. Ayda Field Williams, la mujer del cantante, grabó la conversación y el "Daily Mail" colgó el video en YouTube, que se hizo rápidamente viral.

El hombre de 38 años se mostró sorprendido cuando su pareja le pasó el teléfono para hablar con Williams. "Hola, ¿qué tal? Mi mujer quiere hablar contigo", dijo el cantante. "¿Diez años juntos y aún no te has declarado a tu mujer? Qué malo eres", comentó Ayda. "Yo lo he conseguido, así que tú también puedes", agregó el cantante.

"¿Estás grabando esto?", preguntó entonces el hombre. A lo que contestó Williams: "Sí, estará en Internet". Aunque comentó que en ese momento no tení¬a ningún anillo, no tuvo escapatoria. "No necesito ningún anillo", aseguró su mujer. En ese momento el hombre se arrodilló y formuló la pregunta que ella llevaba tanto tiempo esperando: ¿Te quieres casar conmigo? ¿Con Robbie Williams de testigo?". La mujer contestó enseguida que sí. Tanto el cantante como Ayda celebraron la proposición y el británico incluso les prometió una canción de boda especial.