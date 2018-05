Carlos Tejos se sinceró sobre su depresión: "Me trato de contener para no dar lástima"

El periodista Carlos Tejos visitó esta mañana el matinal "Bienvenidos" , donde rompió el silencio sobre la gran depresión que atraviesa y que terminó alejándolo de la televisión.

Cuando los panelistas hablaban sobre el suicidio de Kathy Winter, la joven de 16 años que se quitó la vida en un café, Tejos se sinceró acerca de la depresión que aún padece pero que está controlada.

"Hay heridas que nunca cierran y que capaz que nunca cierren. Lo importante es tener completa consciencia de que uno está pasando (...) a mi me vinieron las primeras frustraciones ya estando viejo, cuando estaba sin trabajo a los 40 años", comentó.

Tejos relató que su depresión no es endógena y que la podría controlar, sin embargo la batalla demoró nueve años para recién "tocar fondo" y comenzar a recuperarse.

"Me empecé a aislar socialmente, dormía en el día, hasta el día de hoy tomo pastillas para dormir y no quiero depender de eso. Mi situación era eso, esconderlo, no decirlo (...) no quieres aparecer como vencido de pronto, yo me trato de contener para no dar lástima", comentó en Canal 13.

Luego que la animadora del matinal, Tonka Tomicic, le preguntara cuándo se dio cuenta de lo que pasaba, el comunicador, que fue un reconocido comentarista de TV y espectáculos, indicó que las "reacciones vienen después de un suceso lamentable, al que no voy a hacer mayor referencia. Dije, estoy muy cagado y tengo que pedir ayuda. La ayuda llegó de mi familia".

Tras ese episodio en el que no quiso ahondar, dijo que decidió comprometerse para salir adelate. "Tu mente está tan acostumbrado a buscar lo malo dentro de todo, que uno siempre se siente solo". Pero uno no lo está", sostuvo.