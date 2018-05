Luis Jara inventó que era uno de los 33 mineros para entrar a un VIP en Las Vegas

El animador Luis Jara sorprendió a sus compañeros del matinal "Mucho Gusto" de Mega al contar que en un viaje a Las Vegas, Estados Unidos, inventó ser uno de los 33 mineros rescatados desde la mina San José en 2010 para entrar a un salón VIP.

En un relato que fue consignado por Glamorama , el también cantante reveló que todo ocurrió en noviembre pasado, cuando estaba junto a Carlos Gaete, un ex director del programa, y Mauro Pérez, intentando entrar a un evento de la ciudad.

"Quedamos de subirnos a la limosina, vestirnos de gala y pasar a uno de los espectáculos, no sé, Cirque du Soleil con Elvis Presley. Me dicen ‘tratemos de entrar al sector VIP’. ‘Ya poh’. Entonces, coloco cara de hombre de mundo…", señaló entre las risas del panel.

Jara contó que fue detenido por un guardia, quien le pidió su identificación para entrar al sector vip del show, lo que lo complicó aún más. Entonces, su salida para la situación fue una particular conversación con otros turistas.

"Alrededor mío había unos franceses muy circunspectos. Entonces yo me empecé a desesperar y dije ‘no voy a poder entrar’. Entonces, de repente, yo me pongo a conversar con los franceses. “’Do you speak english? (¿Habla inglés)’”, ‘yes (sí)’. ‘¿You know who I am? (¿Usted sabe quien soy?)’, ‘no, I do not know (No lo sé)’", relató.

Ante las preguntas que él mismo hizo a los demás, el conductor entregó la siguiente respuesta: "I am one of the miners. I come from Chile (Soy uno de los mineros. Vengo de Chile)".

"Y yo pongo cara de minero", continuó Jara, afirmando que la mitad del teatro se sacó fotos con él creyendo que era uno de los sobrevivientes del accidente minero que fue noticia en todo el mundo.