Harvey Weinstein es acusado formalmente en caso de violación

Harvey Weinstein fue acusado formalmente le miércoles de cargos por violación y abuso sexual en el primer caso penal que ha surgido de una serie de acusaciones por violencia sexual contra el ex poderoso productor de cine.

El fiscal de distrito de Manhattan Cyrus R. Vance Jr. dijo que la acusación formal pone a Weinstein "un paso más cerca de enfrentar su responsabilidad".

El anuncio surgió horas después de que sus abogados dijeron que rechazó declarar ante el jurado acusador porque no había tiempo suficiente para prepararlo y que la "presión política" hacía que fuera imposible no acusarlo.

Un comunicado emitido a través de un vocero de Weinstein señala que el productor cinematográfico de 66 años, quien ha negado todas las acusaciones en su contra, supo de los cargos específicos y de las identidades de las acusadoras sólo después de entregarse a las autoridades el viernes. La fecha límite para que testificara o no era el miércoles por la tarde, solicitó más tiempo pero no le fue concedido, señala el comunicado.

"Finalmente los abogados del señor Weinstein notaron que sin importar qué tan convincente fuera su testimonio personal, una acusación formal era inevitable por la injusta presión política ejercida por Cy Vance para asegurar una sentencia para él", señala el comunicado, refiriéndose al fiscal de distrito de Manhattan.

Vance dijo en un comunicado que el reciente ataque del equipo de Weinstein "a la integridad de las supervivientes y el proceso legal es predecible".

"Estamos seguros de que cuando el jurado escuche la evidencia rechazará los ataques sin pensarlo dos veces", dijo Vance.

Weinstein fue acusado el viernes de violación y otros cargos de abuso sexual que involucran a dos mujeres en Nueva York, mientras que un jurado de acusación continuaba escuchando la evidencia en el caso, el panel ha estado trabajando por semanas. Los acusados tienen derecho a testificar en los procedimientos confidenciales del jurado acusador, pero suelen no hacerlo.

Además de las dos mujeres involucradas en el caso de Nueva York Weinstein ha sido acusado por decenas de mujeres más por una conducta sexual inapropiada que va de acoso a abuso en varios lugares.

Ha negado todas las acusaciones de sexo no consensual y su abogado Benjamin Brafman, dijo el martes que Weinstein se sentía "seguro de que limpiará su reputación" con el caso de Nueva York.

Brafman dijo que las acusaciones por violación eran "absurdas" pues una acusadora y Weinstein tuvieron una relación de sexo consensual durante una década que continuó después del supuesto ataque de 2013.

La mujer, quien no ha sido identificada públicamente, dijo a los investigadores que Weinstein la encerró en la habitación de un hotel y la violó.

La otra acusadora en el caso, la ex actriz Lucia Evans, ha relatado públicamente su versión del momento en el que Weinstein la obligó a que le hiciera sexo oral en su oficina en 2004. The Associated Press no identifica a las víctimas de abuso sexual a menos de que denuncien públicamente.

Vance, quien es demócrata, quedó bajo la presión pública de grupos de mujeres para enjuiciar a Weinstein después de que decidió no hacerlo cuando una modelo italiana fue a la policía para decir que Weinstein la había toqueteado durante una junta.

La policía le colocó un micrófono con el que la mujer se grabó confrontando a Weinstein y a él disculpándose por su conducta, pero Vance decidió que no había suficiente evidencia para presentar cargos.

El gobernador Andrew Cuomo, también un demócrata, ordenó que el fiscal general del estado investigue cómo llevó Vance esa denuncia.