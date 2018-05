Emma Watson habría terminado su relación con actor de Glee

La actriz británica Emma Watson estaría soltera nuevamente luego de terminar una corta relación con Chord Overstreet, actor que encarnó a Sam Evans en la serie de TV "Glee".

Así lo indican los medios británicos, donde detallan que los actores habrían estado solamente unos seis meses juntos. Un cercano a la ex pareja, indicó a The Sun que "las cosas simplemente no han funcionado entre ellos y ahora están solteros de nuevo".

Otro signo de que el vínculo no terminó bien para ambos, es que ambos dejaron de seguirse en redes sociales.

Watson que se hizo conocida por interpretar a Hermione en Harry Potter, ha comentado en otras entrevistas que no le gusta exponer su vida privada, por lo que no se ha referido a este supuesto quiebre.