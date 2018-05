Amiga que le donó su riñón a Selena Gómez dijo que realmente nunca pensó que sería "compatible"

Francia Raisa, la joven actriz que le donó un riñón a su amiga, la cantante Selena Gómez, comentó en una reciente entrevista que de cierta forma no estaba totalmente preparada para haberle dado ese órgano.

"Cuando Selena me contó yo le dije desde el primer momento que me haría los test para ver si eramos compatibles, por supuesto, eres como mi hermana, lo haré. Pero cuando ella me llamó para decir que éramos compatibles, quedé como ¡qué! realmente no esperaba que lo fuera, ni tampoco tenía conocimiento de todo el procedimiento y la cirugía", dijo en una entrevista.

Raisa, al igual que Selena, quedó con varias cicatrices tras la operación y tanto ella como la cantante entraron en depresión después del trasplante. "Mis cicatrices no me definen, ellas cuentan mi historia, cambiaron mi vida y yo aprendí muchísimo", agregó.

Ambas siguen siendo amigas, pero la actriz comentó que antes de la operación también tuvo miedo de morir. Y después de todo, le costó meses poder caminar e ir al baño por si sola.