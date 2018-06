Begoña Basauri contó que la confunden con Nicole y que ha dado autógrafos por ella

La actriz Begoña Basauri dejó durante este jueves el matinal "Mucho Gusto" de Mega, pero no sin antes contar una anécdota que la vincula con la cantante Denisse Laval, más conocida como Nicole.

Durante su última participación en el espacio, la intérprete de "Muriel" en la teleserie "Verdades Ocultas" afirmó que algunas personas la han confundido con la esposa de Sergio Lagos, especialmente en la época que tuvo su cabello rojo.

En conversación con LUN , Basauri habló más de la particular situación, afirmando que entre quienes la confunden hay "niños, que se confunden más, o las señoras que no son muy buenas fisonomistas. He dado hasta autógrafos".

"Me acuerdo que en el Festival de Viña, cuando ella se presentó, me pasó eso. Me confundieron con ella, con la hermana. Me ha pasado, pero yo me lo tomo como un halago", expresó.

Begoña también afirmó que pese a la confusión ha accedido a firmar autógrafos a nombre de la cantante de "Dame Luz". "O sea, cuando ha sido alguen grande, le digo que no soy, pero cuando han sido niños chicos no tengo alma para romperles el corazón: les firmo igual. Prefiero que se vayan felices y que crean que conocieron a la verdadera Nicole", expresó.

Ambas tuvieron un encuentro en el cumpleaños de Katyna Huberman. Allí, Basauri le contó a Nicole, quien se tomó las cosas con humor. "Ella se mató de la risa y me dijo que era amorosa", afirmó la actriz.