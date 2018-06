Gala por los dichos de "Cuchillo" Eyzaguirre: "No me lo tomé como una falta de respeto"

La modelo española Gala Caldirola respondió a los dichos del conductor de "CQC", Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre , quien fue duramente criticado por comentar un video donde ella aparecía bailando mientras estaba embarazada y decirle que "está para matarla".

Durante su participación en el programa "Vértigo" de Canal 13, la ex chica reality no se sumó a los cuestionamientos, afirmando que no se molestó con la frase.

"¿Digo la verdad? Mira, con 14 kilos de más, los tobillos hinchados, no pegaba un ojo y estaba con una cara que yo me miraba al espejo y no me reconocía, yo dije 'uff, muchas gracias'", señaló.

Caldirola agregó que "me sentó fenomenal que me dijera que estaba 'estupenda' en otras palabras (...) no me lo tomé como una falta de respeto, para nada".

Tras esto, afirmó que aún sigue recibiendo comentarios negativos sobre su relación con el futbolista Mauricio Isla.

"La verdad es que estoy chata de este tipo de comentarios, y sobre todo los que vienen de mujeres, porque la mayoría de comentarios de este tipo vienen de mujeres y andamos con 'Ni una menos' y entre nosotras mismas nos estamos denigrando y nos estamos tratando como si no sirviéramos para nada más que andar con un hombre porque tiene plata, como si nosotras no sirviéramos por si mismas", añadió.

Sobre su posible regreso a Chile, la modelo descartó volver a ingresar a un reality y afirmó que su pareja espera seguir con su carrera en Europa.