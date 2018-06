Daniela Castro tras salida de Mucho Gusto: "Por supuesto que tengo pena"

09:46 La ex ganadora de MasterChef dijo que "una cuando comienza un proyecto laboral tiene ilusiones, quiere crecer, espera que las cosas terminen de otra manera".

La cocinera y ex ganadora de Master Chef, Daniela Castro, se refirió en entrevista con LUN a su salida del matinal Mucho Gusto de Mega, la que dijo "estaba dentro de las posibilidades".

"Tenía contrato hasta diciembre de este año. Yo me quise reunir antes para buscar un acuerdo que me satisficiera y eso no pasó" dijo.

"Por supuesto que tengo pena. Una cuando comienza un proyecto laboral tiene ilusiones, quiere crecer, espera que las cosas terminen de otra manera" señaló Castro.

La ahora ex panelista de Mucho Gusto dijo que está dispuesta a trabajar en otro matinal: "feliz y dispuesta en todo lo que sea trabajar, ser un aporte" planteó.

"Me gusta la TV, he generado un buen lazo con la gente que me sigue" indicó.