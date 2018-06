Daniela Aránguiz: "Siento que físicamente estoy en mi mejor momento"

10:44 La ex panelista de Maldita Moda se refirió a la sensual sesión de fotos que protagonizó junto a su hermana.

Luego de realizar una sensual sesión de fotos con su hermana Fernanda Machuca, la ex chica Mekano, Daniela Aránguiz se refirió a las imágenes y su sensación tras el resultado de las fotografías.

"Me encantó, creo que quedaron sexies y bonitas" dijo Aránguiz, quien además indicó que "tengo dos hijos, obviamente no puedo andar tomándome fotos mega provocadoras. Le pedí al fotógrafo que las hiciera con cuidado, sin mostrar demasiada pechuga y trasero".

La ex panelista de Maldita Moda, dijo además que "cuando las mujeres estamos en los 30 años, pasamos por dos extremos: la inseguridad de sentir que ya no somos tan sensuales, o al revés, pensar que estamos en nuestro mejor momento. A mí me pasó que siento que físicamente estoy en mi mejor momento".

"Pensé si no las hago ahora, no las voy a hacer nunca" confesó Aránguiz.