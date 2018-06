"Arenita" compartió imagen de su pasado Pokemón: "Búrlese de mí acá, no me enojo"

15:50 A propósito del retorno de Fotolog, Natalia Rodríguez, ex integrante de Yingo publicó una imagen de la época de su exitoso paso por TV.

La ex integrante de Yingo Natalia Rodríguez, Arenita, compartió en su cuenta de Instagram una foto del recuerdo, a raíz del anuncio del retorno de Fotolog.

"Recordando la moda pokemona, los gold, los F/F ,los staff de fiestas, los team pokemones jajaja que recuerdos, es lo que viene a mi mente cuando escucho Fotolog. Por mi parte perdí los míos pero buena iniciativa de #fotolog de volver nuevamente a las redes sociales, con diferentes condiciones de las que habían antes claramente" dijo.

"Arenita" dijo también que " a mí me da un sentimiento de nostalgia y vergüenza jajajaja teñida rusia al máximo corte piña , piercing, lentes de contacto bueno ...etapas. Búrlese de mi acá, no me enojo".