Christian Ocaranza rechazó la votación del público en "Rojo": "Están perjudicando a participantes por ser barreros"

El retorno de "Rojo" hizo revivir la franja vespertina de TVN. 24 cantantes y bailarines llegaron a un espacio en donde la prioridad es buscar al más talentoso, pero donde también surgen algunas polémicas, especialmente por la modalidad de selección y eliminación del programa.

Christian Ocaranza, uno de los coach del programa, expresó abiertamente sus quejas con el sistema de votación del público, el que para algunos premia la popularidad por sobre el desempeño artístico.

"¿Es necesario que el público vote en sus casas? Porque no sabe votar, no está entendiendo el programa 'Rojo'. Están perjudicando a participantes por ser barreros y eso no está bien", señaló en plena emisión del espacio.

En conversación con "Intrusos", la bailarina y coach Yamna Lobos defendió la participación de los espectadores, afirmando que "es un factor importante el del público, no hay que dejarlo de lado", aunque reconoció que "habría que evaluar" en qué forma se puede contar con el respaldo popular.

Neilas Katinas, jurado del programa, reconoció que en algunas ocasiones la decisión del público afecta su labor de evaluación.

"Estamos intentando hacer lo mejor posible, ser objetivos, y el público está un poquito haciendo el trabajo más difícil para nosotros, porque no queremos que salgan los mejores, queremos que salgan los más débiles", expresó.

Katinas afirmó que "la palabra final" sobre el avance o eliminación de los participantes la debería tener el jurado.