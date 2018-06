"Lugares que hablan" retomará sus grabaciones tras suspensión por crisis en Canal 13

La crisis que vive Canal 13 mantuvo en peligro uno de sus espacios más exitosos. Es que el programa "Lugares que hablan", conducido por Francisco Saavedra, tuvo que suspender sus grabaciones debido al proceso de externalización de servicios, que la semana pasada terminó en el despido de 300 funcionarios.

Hace algunos días el conductor compartió un mensaje de agradecimiento al staff que lo acompaña en todos sus viajes por Chile, el que fue afectado con las desvinculaciones.

"Yo no los voy a dejar solos, yo estoy con ustedes, yo simplemente espero que todo vuelva a la normalidad. Ustedes son 'Lugares que hablan', ustedes son quienes me sostienen, me cuidan, me quieren y se juegan la vida por cada uno de los capítulos de este maravilloso programa que hacemos. Solo quiero decirles que los estimo, los quiero y los admiro. Espero que la próxima semana podamos volver todos juntos a trabajar tranquilos", señaló en su cuenta de Instagram.

La información inquietó a los seguidores del espacio, quienes pensaron que se transformaría en una víctima más del mal presente que vivie la estación.

Pero los compañeros de Saavedra finalmente permanecerán con él, es que según El Dínamo los desvinculados ya fueron recontratados por el grupo español Secuoya “con buenas condiciones” y “pagándole cosas que antes pasaban por alto”.

Durante este viernes el animador contó que las grabaciones del programa volverán este lunes con equipo completo

"Seguimos con toda la fuerza y amor que nos provoca hacer este programa. Gracias a todos por su preocupación y tanto cariño demostrado", expresó.