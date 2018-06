Actriz de "Smallville" marcó con fuego la piel de las víctimas de su culto sexual

La actriz estadounidense Allison Mack, conocida por su rol de Chloe Sullivan en la serie "Smallville", habría marcado con fuego la piel de las víctimas del culto "Nxivm", donde se esclavizaba a mujeres y las obligaba a participar de orgías.

En un artículo de New York Times se aseguró que fue ella quien ideó el rito para las jóvenes que recién llegaban a la secta. Para esto usaban un hierro que tenía las letras "M.A.R.K.", correspondientes a los nombres del líder Keith Raniere (KR) y Allison Mack (AM).

"Me sorprendió escuchar a Allison Mack asumir la responsabilidad total de crear la marca a fuego de 'Nxivm'. Me dijo: ‘Estaba como: ‘Eh ¿Y un tatuaje? La gente se emborracha y se tatua en el tobillo ‘BFF’ o algo. Tengo dos tatuajes y no significan nada. Quería hacer algo más significativo, algo que tuviese coraje", señaló la nota del medio estadounidense.

Luego de esto se afirmó que "cuando se introdujo la marca cauterizada, fue una experiencia aterradora, como cualquier rito real de paso, pero algunos de ellos bromearon de ello. Incluso si lloraban o llevasen máscaras quirúrgicas para ayudarlas a no respirar el olor a carne quemada; incluso si la marca era mucho más grande de lo que se les dijo que sería y parecía un antiguo jeroglífico; o si estuviesen muertas de miedo".

Mack estuvo detenida por su presunta participación en el culto sexual, quedando en libertad tras pagar una fianza de US$ 5 millones. La investigación en su contra sigue en curso.

La actriz supuestamente fue reclutada por Kristin Kreuk, que era su compañera en la serie en el rol de Lana Lang. La aludida negó cualquier vinculación con la secta, asegurando que se desvinculó del grupo antes que comenzaran los casos de chantaje y explotación.