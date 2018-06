Julia Fernandes: “Estoy con la conciencia muy tranquila”

La brasileña Julia Fernandes habló de la relación que inició con José Ramón Astorga, uno de los primos de Pangal Andrade, con el que se está dando una nueva oportunidad en el amor.

En una entrevista exclusiva de La Estrella de Valparaíso , la modelo se refirió al vínculo con su nueva pareja, con quien lleva unas semanas de relación.

"Es una persona a la que le gusta mucho el deporte. Me acompaña y me ha presentado nuevos deportes más al aire libre. Estoy muy contenta. Siento que vuelvo a mis raíces amazónicas con una persona del Cajón del Maipo. De hecho, una cosa que encontré muy linda es que justo en el Cajón del Maipo tiene unas fotos de indios del Amazonas, justo de donde vengo yo. Es una familia muy linda", comentó.

Fernandes agregó que "es un niño muy inteligente, muy estudioso. Hace medicina, entonces creo que es una luz para mi futuro. Estoy pensando en volver a estudiar, a enfocarme en otras cosas que ya no pasaban por mi cabeza".

La ex candidata a reina de Viña del Mar también habló de su complejo 2017, el que estuvo marcado por el accidente de tránsito que sufrió con su ex pololo, Ignacio Lastra, y que la dejó con fracturas.

Sobre las opiniones de la gente a propósito de su posterior ruptura con el ex chico reality, Julia afirmó que "cuando estaba con Ignacio, las personas juzgaban mucho nuestra relación y ahora que no estoy con él, también juzgan mucho. Mitad y mitad. Siempre juzgan, estando o no con él. Pero yo estoy con la conciencia muy tranquila, porque sé todo lo que he hecho".

Por su vínculo con Lastra, afirmó que si bien lo buscó, decidió dejarlo para que viva su propio proceso. "Yo respeto su espacio. Encuentro que es el momento de él. No me quiero meter más en su vida. Él eligió su camino y, si está feliz, yo también estoy feliz", señaló.

