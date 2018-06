Catherine Mazoyer: "Recién a los 21 años vine asumir que habían abusado de mí cuando chica"

En la emisión del programa La Divina Comida de Chilevisión , la actriz Catherine Mazoyer, reveló que de niña fue víctima de abuso sexual, físico y sicológico.

La actriz, quien sostuvo que "hice cosas de grande siendo chica", relató que "a los 13 pololeé con un hombre que tenía 21" y dijo que sus padres conocían de dicha relación.

"Si sabían (sus padres) y él en el fondo me obligó, o me engañó para tener relaciones con él" sostuvo la actriz, quien agregó que "fue mi primera pareja sexual; creo que recién como a los 21 años vine a asumir que eso había sido abuso, y que habían abusado de mí cuando chica, que eso había sido un delito, un abuso".

Mazoyer dijo además que en sus relaciones "generalmente me involucro con hombres que me terminan poniendo la pata encima. He sido maltratada física, sicológica y sexualmente y no he he dado cuenta".