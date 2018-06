Javiera Suárez: "El cáncer ésta vez ha querido apoderarse de mí como nunca antes"

La periodista Javiera Suárez continúa liderando una lucha incansable contra el cáncer que la aqueja. A pesar que hace unos meses había prácticamente ganado la batalla, la enfermedad reapareció hace unos meses con mucha más fuerza.

En sus redes sociales, la expanelista de SQP compartió un sincero mensaje sobre cómo se siente actualmente respecto a la pelea que da día a día.

"Estoy cansada. He sentido miedo, menos que aquella primera vez cuando me diagnosticaron la enfermedad, pero reconozco que el cáncer ésta vez ha querido apoderarse de mí como nunca antes", escribió.

Suárez, que a diario recibe el aliento de sus cientos de seguidores en redes sociales, estaría ahora enfrentando un cáncer grado 4, que afecta sus pulmones, hígado y huesos.

"Peleo, me canso, vuelve a atacarme, me asusta, sigo peleando con amor y sonrisas, lloro, me enojo. Me miro al espejo y me obliga a no rendirme. No lo haré. Hace poco cambiaron nuevamente mi tratamiento y pronto mi pelo se caerá. Ya lo he vivido antes. Aún así, duele", agregó.

Hace tres años que fue diagnosticada con la enfermedad y desde entonces no ha bajado sus brazos. Incluso, salió victoriosa de su primer embarazo en medio de todos los tratamientos donde tuvo a Pedrito Milagros.

"Ésta vez, nos tocó dura la pasada, pero ya vamos saliendo con amor y sonrisas. Sigo peleando, me asusto, pero tengo a mi familia y a Dios de mi lado. Sonrío, no me rindo. Agarro impulso y avanzo", finalizó.