[VIDEOS] Así fue el ostentoso y mágico cumpleaños de las hijas de Kim y Kourtney Kardashian

Las hijas de Kim y Kourtney Kardashian tuvieron un cumpleaños "soñado" que estuvo lleno de unicornios y ponis.

A pesar que aún faltan días para que North West y Penélope Disick estén realmente de cumpleaños, las hermanas Kardashian decidieron celebrarlo el fin de semana recién pasado.

La fiesta también aparecerá en los últimos episodios del reality "Keeping up with the Kardashians", pero ya en redes sociales se pudo ver lo que fue el ostentoso cumpleaños infantil.

Había helados, pasteles, tortas, pasteles, todo con la temática de unicornios. También había ponis que tenían un cintillo de "unicornio". Las festejadas también vestían trajes de baños multicolores.