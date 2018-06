Las románticas fotos de Antonella Ríos y su "pinche" que desmienten su separación

Luego que Antonella Ríos borrara todas las imágenes en las que aparecía junto a su nuevo "pinche", Javier Muñoz, los rumores sobre su distanciamiento o separación no se hicieron esperar.

Sin embargo, todo quedó olvidado luego que ella compartiera una serie de fotografías en Instagram Histories, por lo que desminitó esas sospechas.

En las instantáneas, tituladas mayormente con el "Love", aparece la locutora radial feliz con el modelo de la mano o besándose.

Ríos fue ampliamente criticada luego que ella revelara el romance con el jove 21 años menor que ella en redes sociales.

"Me han dicho de todo, que soy asquerosa, que soy vieja caliente entre lo más suave. Pero...saben que? No acusó recibo pues siempre he actuado con respeto y movida por el amor", dijo en una entrevista pasada.

A pesar que no han formalizado un pololeo ni una relación, Ríos confesó que le gustaría que todo perdurara en el tiempo.