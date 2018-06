Paulo Brunetti a quienes lo confunden con el novio de La Jueza: "¡Cómprense unos anteojos!"

Algunos famosos han bromeado con el parecido que tendrían con otras celebridades. Begoña Basauri dijo que ha firmado autógrafos con Nicole , mientras Loreto Aravena aseguró que una vez la confundieron con Meghan de Sussex . Pero no todos creen en la aparición de "igualitos" en el mundo del espectáculo.

Ese fue el caso del actor argentino Paulo Brunetti , conocido en nuestro país por su participaciones en teleseries como "Lola", "Mujeres de Lujo" y "Preciosas", quien no quedó indiferente a las personas que le encontraron cierto parecido con su compatriota, el modelo Bernardo Borgeat, quien actualmente es pareja de Carmen Gloria Arroyo.

En su cuenta de Twitter, y el mismo día que Arroyo estrenó su programa "Carmen Gloria a tu servicio", el trasandino bromeó con la molestia que tendría ante la comparación que le han hecho.

"Pedido a la solidaridad. A todos los que me siguen confundiendo con el novio de la jueza cómprense unos anteojos porfa. No nos parecemos ni en lo blanco del ojo. Me tienen harto!", señaló.