Ignacio Lastra: "Antes era un mino rico nomás, ahora me siento más reflexivo"

El ex chico reality Ignacio Lastra habló sobre cómo ha sido su recuperación luego del brutal accidente de tránsito que protagonizó hace ocho meses, y que lo dejó con graves quemaduras en su cuerpo.

En una entrevista con LUN , el ex integrante de "Doble Tentación" afirmó que tras ese 31 de agosto de 2017 comenzó "una nueva vida", la que le está dando frutos con el éxito del canal de Youtube "Bombarderos Bizarros", el que realiza con su amigo Mario Ortega.

"Cuando estaba en el reality, y después que salí, siempre busqué el éxito con desesperación. Ahora entiendo que lo que buscaba no era el éxito típico, de winner, sino el que da estar bien a nivel personal, social, con los demás", expresó.

Lastra afirmó que antes del choque "era un tipo de mierda" que buscaba "el departamento rico, el auto bacán, la mina linda al lado, los amigos zorrones. Siempre fui un tipo que me creí rico, como el mino bonito. Estuve 27 años siendo un Adonis, era tan competitivo que nunca gocé lo que tenía antes del accidente".

"Antes era un mino rico no más, ahora me siento más reflexivo. Si yo fuera mujer y me preguntaran con qué Ignacio me quedo: con el que estaba en calle Manuel Montt ese día antes del accidente o con este, lejos me quedo con el de ahora. Por eso siempre he pensado que este accidente tenía que ocurrir para que me hicera ver la vida como la veo ahora, donde todo es un regalo. Ahora valoro el hecho de estar respirando", añadió.

Lastra también habló sobre la rutina de gimnasio que retomó tras estar meses internado en la Clínica Indisa, donde con 1,93 metros llegó a pesar 70 kilos. "Estaba flaco-flaco", recordó.

"Voy a entrenar, ya voy en 99 kilos, normalmente peso 120. También he ido superándome porque levanto 140 kilos en barra pecho y 40 de bíceps", contó.

El joven señaló que ahora es autónomo y puede ir a donde quiera, aunque siempre está acompañado de su amigo Mario.