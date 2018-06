Nicolás Larraín repasó a Cuchillo Eyzaguirre: "Es como los curados que se pelean con la sombra"

09:17 El ex CQC se refirió a la situación del actual animador del espacio y dijo que "su éxito es haber repuesto CQC, eso le hizo tomarse la entrevista más relajado, y la entrevista lo tiende a dejar un poco mal”, por sus palabras en revista Sábado.

En el late de Canal 13, "Sigamos de largo", el ex integrante de Caiga Quien Caiga, Nicolás Larraín, se refirió a la situación de Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre.

Aunque el espacio fue grabado previo a la entrevista de la revista Sábado, Larraín dijo que Eyzaguirre "siempre quiso rehacer CQC. En esos años nos peleamos, pero él es como los curados que se pelean con la sombra, se pelea con él mismo y todo, pero le tengo cariño".

El animador también conversó con La Cuarta , tras las palabras de Eyzaguirre en Sábado y en su cuenta de Instagram donde dio a entender que se retirará de la TV.

"En algún minuto Sebastián se volvió loco con CQC y creía que CQC era una cosa mucho más potente que un programa de TV, yo me tendí a reír un poco con eso" dijo Larraín sobre sus desencuentros con "Cuchillo".

"Esa pelea que tuve con Sebastián, de que él si encarnaba CQC y que otros no lo hacían, es una pelea menor, no era para crear esta imagen de que Sebastián está desbordado, su éxito es haber repuesto CQC, eso le hizo tomarse la entrevista más relajado, y la entrevista lo tiende a dejar un poco mal”, planteó el ex CQC.