Ex "Master Chef" tras funar a un acosador: "El sicópata que me manda videos no recibirá sanción"

Josefa Barraza, estudiante de periodismo y conocida por su paso en el programa de Canal 13 "Masterchef", habló sobre el usuario que la acosa por redes sociales.

El mes pasado denunció mediante su Instagram el hecho, usando un un pantallazo del individuo donde aparece masturbándose en un video.

En entrevista con La Cuarta , la participante del concurso culinario, comentó que todo empezó el año pasado y que le tomó mucho tiempo poder hacerlo público.

"Al principio uno se culpa, pensaba si estaba haciendo algo mal o tenía que evitar subir fotos sensuales, pero después te das cuenta que es una persona enferma la que hace eso”, dijo.

La joven de 22 años sostuvo que nunca ha hablado con su agresor y que tampoco era un seguidor que ella conociera desde antes. "De un día para otro me mandó un video masturbándose y fue impactante. Me envían esos videos y cierran las cuentas, entonces me explicaron que no hay como rastrearlo”.

Barraza había dicho que llegaría hasta las últimas consecuencias, pero como el "sexting" no está tipificado legalmente, la joven fue enfática: "El sicópata que me manda videos no recibirá sanción. Ni si quiera tengo claro si es ‘él’ o ‘ella’”.