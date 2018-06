Pascual Fernández: "En el sexo es muy erótico ver tatuajes"

En conversación con Glamorama , el español Pascual Fernández se refirió a su relación con los tatuajes, dijo que una de las pocas partes del cuerpo que no se ha tatuado es la pierna izquierda y confesó un que siente una atracción erótica por tales marcas.

"A mí me gusta el arte. Me encanta. Para mí el cuerpo es como un lienzo en blanco y yo lo tengo adornado a mi gusto. Verlos en una mujer me da mucho morbo, y me encanta" dijo Fernández.

El ex chico reality planteó que "si hay dos personas que desconozco, tengo una tatuada y una sin tatuar, se me van a ir los ojos hacia la persona tatuada. Aparte, porque seguramente tengamos más temas de que hablar, gustos similares. Luego está el morbo, la pasión, en el sexo es muy erótico ver tatuajes".

Fernández dijo también que lleva meses buscando locales para montar un estudio, en el que pueda hacerse cargo desde la administración. "El tatuaje es algo que está en alza. Es un arte".